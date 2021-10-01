/652788/الحماية-المدنية-تسيطرعلى-حريق-داخل-أشجار-وزارة-الزراعة-في-القليوبية

إندلع حريق بأماكن متفرقة في قطع أشجار وأسوار تابعة لوزارة الزراعة بجزيرة الشعير بالقليوبية، اليوم الجمعة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على الحريق شب في أشجار وزارة الزراعة بالقناطر الخيرية في القليوبية

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إشارة من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق فى أماكن متفرقة في قطع أشجار واسوار تابعه لوزارة الزراعة.

سيارات الإطفاء

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وأتضح أن الحريق بأماكن الإنتاج الحيواني والنباتات الطبية وبساتين الجزيرة بجزيرة الشعير التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وباشرت النيابة العامة التحقيقات حول الحريق.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل تعرض تاجر للخطف بكرداسة، في محافظة الجيزة،على يد عدد من الأشخاص، بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، بسبب خلافات مالية بينهم، وضبط المتهمين.

كشف ملابسات خطف تاجر ماشية

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لرئيس مباحث قسم شرطة كرداسة المقدم معتصم رزق، من تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولون يستقلون مركبة «أتوبيس خاص» باصطحاب «شقيقه تاجر ماشية»، من مسكنه الكائن بنفس الناحية مدعين أنهم ضباط شرطة، واتهامه لأحد الأشخاص عاطل - مقيم بالقليوبية ، وأصل إقامته بمحافظة أسيوط، أنه وراء الواقعة، لوجود خلافات مالية بين الأخير وشقيقه المجنى عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص – جميعهم مقيمين بالقليوبية.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديريتى أمن القليوبية - أسيوط، تم استهداف وملاحقة الجناه وتضييق الخناق عليهم تخلوا عن الضحية.