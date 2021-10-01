/652797/جوارديولا-عن-مواجهة-ليفربول-أنه-نادي-أسطوري-وشرف-لنا-منافسته

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق ماشستر سيتي، أن فريقة في المبارتين الأخيرتين كان في مستوى جيد، وبخلاف نتيجة اللقائين، وأن مواجهة ليفربول شرف لنا، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي للقاء الريد في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي الأحد المقبل في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

تصريحات بيب جوارديولا

‏قال جوارديولا: "كان مستوانا رائعا جدا في آخر مباراتين، على الرغم من النتيجة في فرنسا، كان الأداء ممتازا، نفس الشيء في ستامفورد بريدج ونأمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا المستوى خلال الأشهر التسعة المقبلة".

وواصل جوارديولا: "هناك العديد من المنافسين على اللقب، ليفربول منذ وصولي إلى هنا، في العام الأول ربما لا، لكن بعد أن فزنا بـ 100 نقطة كان ليفربول دائما منافسا، في الموسم الماضي عانوا من مشاكل كبيرة مع الإصابات في نفس المركز، ونحن كنا ممتازين مرة أخرى الموسم الماضي".

لقب الدوري

‏وأكمل جوارديولا: "كلا الفريقين في المنافسة طوال الوقت، يمكن للناديين القول بإنهما نافسا دائما، هذا هو الشيء المهم، لكننا نعلم أن هناك العديد من الفرق التي يمكنها القتال من أجل لقب الدوري الممتاز هذا الموسم".

وزاد ‏جوارديولا: "لقد ساعدني يورجن كلوب وفريقه لأكون مدربا أفضل، لقد وضعني في مستوى آخر، التفكير في المنافسة وإثبات نفسي، ما يجب أن أفعله لأكون مدربا أفضل وأحاول التغلب عليهم، هذا هو سبب استمرارنا في هذا العمل".

رحيم سترلينج

وأصاف جوارديولا: "يجلب بعض المدربين التحدي لجعلك تتقدم للأمام، فعلنا ذلك في ألمانيا عندما واجهنا بعضنا البعض، نحن هنا في إنجلترا منذ سنوات عديدة معا، إنه أمر رائع لأن كلا الفريقين لديهما نفس الفكرة، تسجيل الأهداف، إنهم أسرع منا لكن كلانا يحاول الفوز بالمباراة.

واختتم ‏جوارديولا: "لقد لعب رحيم (سترلينج) بشكل جيد حقا ضد باريس سان جيرمان، كانت لديه فرصة مؤكدة أنقذها دوناروما، كنا بحاجة إلى جودته في تلك المباراة، سرعته. لقد قام بعمل جيد وبشكل استثنائي".