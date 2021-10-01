/652798/القبض-على مبرمج-كمبيوتر-يتحرش-بفتاة-في-المعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، في كشف غموض تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تضمن تضرر إحدى الفتيات من صاحب حساب بذات الموقع لقيامه بالتحرش بها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مبرمج كمبيوتر يتحرش بفتاة في المعادي

مبرمج كمبيوتر

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشكو في حقه واتضح أنه مبرمج كمبيوتر مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته أمام رجال المباحث قرر بقيام المجني عليها بمراسلته لمساعدتها في استرجاع حساب قديم خاص بها، فطالبها بمحادثتها عبر الفيديو للتأكد من هويتها واعترف بارتكاب الواقعة.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل تعرض تاجر للخطف بكرداسة، في محافظة الجيزة،على يد عدد من الأشخاص، بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، بسبب خلافات مالية بينهم، وضبط المتهمين.

كشف ملابسات خطف تاجر ماشية

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لرئيس مباحث قسم شرطة كرداسة المقدم معتصم رزق، من تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولون يستقلون مركبة «أتوبيس خاص» باصطحاب «شقيقه تاجر ماشية»، من مسكنه الكائن بنفس الناحية مدعين أنهم ضباط شرطة، واتهامه لأحد الأشخاص عاطل - مقيم بالقليوبية ، وأصل إقامته بمحافظة أسيوط، أنه وراء الواقعة، لوجود خلافات مالية بين الأخير وشقيقه المجنى عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص – جميعهم مقيمين بالقليوبية.