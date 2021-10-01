/652800/بمشاركة-أبنائه-طرقان-يستعيد-ذكريات-الطفولة-على-مسرح-النافورة

يقدم المغني والملحن الشهير طارق العربي طرقان بمشاركة أبنائه محمد ، ديما وتالا وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى حفلًا في الثامنة مساءً السبت 2 أكتوبر على مسرح النافورة.

دوت الخليج يكشف موعد حفل الملحن والمغني طارق العربي على مسرح النافورة.

برنامج حفل طرقان على مسرح النافورة

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال لتترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التى شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها داي الشجاع ، سيمبا ، مدينة النخيل ، سلاحف النينجا ، كوكب تاريخ ، صقور الأرض ، باتمان ، انت الأمان ، ريمي ، أمي كم أهواها ، بابار ، الرمية الملتهبة ، فلة والأقزام السبعة ، مغامرات حنين ، سابق ولاحق ، كابتن ماجد ، مدينة الصفصاف ، هزيم الرعد ، المحقق كونان ، ماوكلي ، أسرار المحيط دراغون بول ، ون بيس ، عهد الأصدقاء وغيرها.

يعد الفنان طارق العربى طرقان احد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء ويعد من كثر المبدعين إنتاجا فى عالم الطفل ، قدم أكثر من 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات فى جميع ارجاء الوطن العربى.

السيرة الفنية لطارق العربي

وقدم طارق العربي طرقان، أكثر من 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم عديدًا من الحفلات الناجحة، وشارك في عديد من المهرجانات وفعاليات في جميع أرجاء الوطن العربي.

مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى

قدم المغنى والملحن الشهير طارق العربي طرقان وأبناؤه (محمد وديما وتالا) بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى، التحية لمصر وشعبها، وذلك في حضور 4000 مشاهد من جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 29 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وأشعل مسرح المحكي، مستحضرا ذكريات مجموعة من أشهر تترات وأغاني أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة وخلق حالة تفاعلية فريدة مع الحضور الذى طلب إعادة العديد من الاعمال اكثر من مرة مرددين كلماتها.