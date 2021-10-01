/652799/كارتيرون-نحترم-توسكر-الكيني-ولن-نتهاون-معهم-حتى-في-بلادهم

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في كينيا يوم 16 أكتوبر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشدد المدير الفني على أنه لابد من احترام فريق توسكر في مواجهتي الذهاب والإياب من أجل الفوز والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح كارتيرون أنه يدرس الفريق المنافس في الفترة الحالية من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لاستغلالها في المباراة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

وشدد المدير الفني على أن فريقه لن يتهاون أمام المنافس وسيلعب بجدية وتركيز للعودة من كينيا بنتيجة إيجابية.

محترفي الزمالك

تقرر سفر ثلاثي الزمالك المحترفين، أشرف بن شرقي، حمزة المثلوثي، وسيف الدين الجزيري، غدا الجمعة، وذلك من أجل التواجد مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

وسيسافر الثاني حمزة المثلوثي، وسيف الدين الجزيري، غلى تونس من أجل التواجد مع معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وتلعب تونس أمام موريتانيا خلال فترة التوقف القادمة ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابطة.

انتخابات نادي الزمالك

وسيتواجد أشرف بن شرقي، لاعب المنتخب المغربي، في تدريبات أسود الأطلس استعدادا لمبارتي غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداد للموسم الجديد للدوري العام الممتتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف، الودية التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وظهر المستوى الدفاعي للفريقين أكثر من الشكل الهجومي حتى الآن، واستحوذ بيراميدز على الكرة بشكل أكبر.

ويخوض الزمالك مباراته الودية أمام بيراميدز في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر المقبل.