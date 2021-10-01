لقاء تحضيرى للإعداد لاحتفالات مرور 2000 سنة على قيامة المسيح

جدة - نرمين السيد - شارك عدد من ممثلى الكنائس المسيحية فى مصر، ومن خارجها فى التحضير لهذا المناسبة التاريخية، خلال اللقاء الجارى حاليا فى بيت "أنافورا" التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





يأتى ذلك فى إطار الإعداد للاحتفال العالمى بمرور 2000 سنة، على قيامة السيد المسيح عام 2033. ومن المقرر أن تقام هذه الاحتفالات فى عدد كبير من الدول، من بينها مصر لانفرادها التاريخى بمسار العائلة المقدسة.

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