عاجل.. السيسى يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى، تفقد أعمال التطوير والتوسعة فى المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافى بمطار القاهرة الدولى، خصوصًا محور الأوتوستراد، وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون، لتخفيف حدة التكدس المرورى للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

كما تفقد الرئيس، كذلك سير الموقف التنفيذى بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى، لا سيما القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع تزويده بجميع الخدمات الضرورية.

وتوقف الرئيس السيسى، أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسؤولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.