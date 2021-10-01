وزير التنمية المحلية يهنئ مدبولى بذكرى نصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وقال شعراوى، فى نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى أعطت فيها قواتنا المسلحة الباسلة درسًا خالصًا فى البطولة الصادقة وبذل الدماء والأرواح فى سبيل الوطن، فحققت نصرًا تاريخيًا لمصر والأمة العربية".

وأضاف وزير التنمية المحلية فى البرقية: "أتمنى من الله العلى القدير فى هذه المناسبة التاريخية أن يبارك جهود سيادتكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها فى الأمن والسلام والتنمية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. حمى الله مصرنا الغالية وأبنائها البواسل وجعلهم فى عزة وسلام".