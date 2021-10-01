صور- فى اليوم العالمى للمسنين.. محافظ القاهرة يزور مجمع الباقيات الصالحات

جدة - نرمين السيد - زار خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مجمع الباقيات الصالحات للعناية بالمسنين ومرضى الزهايمر بحى المقطم، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للاحتفال بالمسنين على مستوى العالم فى الأول من أكتوبر من كل عام.





وأعرب عبدالعال، فى تصريح له، اليوم الجمعة، عن سعادته بالتواجد مع الآباء والأمهات فى هذا الصرح الخيرى العملاق الذى انشىء لرعاية جزء هام من المواطنين والعناية باحتياجاتهم.

ووجه محافظ القاهرة، الشكر للقائمين على رعاية ودعم المكان الذى أنشأته الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى وتديره حاليًا ابنتها الدكتورة مروة ياسين.

وأكد على تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لمجمع الباقيات الصالحات الذى يسعى لاستكمال مستشفى الزهايمر بعد توفير الأجهزة اللازمة عن طريق التبرعات ومساندة المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية له.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن ما هو إلا رسالة شكر ووفاء لمسيرتهم فى العطاء المستمر وتقديرا لما أنجزوه خلال حياتهم وقدرتهم على الاستمرار فى العطاء ونقل خبراتهم إلى الأجيال القادمة، مؤكدا أن جميع الأديان السماوية حثت على البر بالوالدين واحترام وتقدير كبار السن داعيًا المؤسسات الخاصة والمنظمات الأهلية إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات الحكومية للعمل على صحة ورفاهية كبار السن.

وتم إنشاء مجمع الباقيات الصالحات بهدف سد القصور فى التعامل مع المسنين من مرضى الزهايمر سواء القادرين أو غير القادرين بهدف تقديم الرعاية الشاملة لهم الطبية والغذائية والنفسية والاجتماعية.

ويضم المجمع دار "أبى" لاستضافة مرضى الزهايمر من الرجال، ودار "أمى" لاستضافة مرضى الزهايمر من السيدات، إلى جانب دار استضافة نهارية للمسنين عند تواجد أبنائهم بالعمل، كما تم استحداث إدارة "المواساة" لكفالة المسن بمنزله وتوفير احتياجاته من أدوية ومستلزمات شخصية.

ويضم المجمع مستشفى يعد الأول فى الشرق الأوسط متخصص فى أمراض الشيخوخة والزهايمر على وجه الخصوص ويتكون من 7 أدوار على مساحة 8 آلاف متر وتضم 100 سرير و3 غرف عمليات وتهدف إلى تقديم العلاج المجانى لغير القادرين من مرضى الشيخوخة والزهايمر، كما تضم 25 عيادة تتوافر بها جميع التخصصات ومنها عيادة للاكتشاف المبكر لمرضى الزهايمر، وتقدم العيادات جميع أوجه الرعاية الطبية والنفسية والغذائية والاجتماعية، ويتم متابعة المرضى سواء بالإقامة بالمستشفى أو بالمتابعة الخارجية.

ويضم مجمع الباقيات الصالحات دار "ضنايا" لاستضافة مرضى الأورام من الأطفال وتوفير جميع سبل الرعاية الطبية والنفسية لهم وتوفير وسيلة مواصلات لنقلهم لمستشفى 75375، كما يوجد مؤسسة "ضنايا" لمحو الأمية والتى حققت نجاحات كبيرة فى المنطقة الجنوبية.

وينظم المجمع قوافل لتوصيل المياه والصرف الصحى للقرى الفقيرة بالتعاون مع المحافظات المختلفة، كما يكفل القرى الفقيرة ماديا وغذائيا.