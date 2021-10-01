صور- ضبط ثعابين وتماسيح فى حملة على سوق الجمعة بالقاهرة

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شارك فى الحملة ممثلين من وزارة التنمية المحلية، وشرطة المرافق، والطب البيطرى، وحى الخليفة بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التى يتم بيعها بالسوق خاصة بعد نشر بعض الصحف الورقية، والمواقع الالكترونية منذ أيام تحقيقاً صحفياً عن مافيات بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم بالفعل اليوم الجمعة شن حملة مكبرة من كافة الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة وتم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية ، حيث تم ضبط 8 من الثعابين متنوعة الحجم، و4 زواحف، و3 طيور، و3 تماسيح متنوعة الحجم، و3 سلاحف، وأشار إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه بتوقيع الكشف الطبى من مسئولى الطب البيطرى واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التى عثر عليها حالتها سيئة وتم وضعها فى أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتم تسليمها الى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لغلق سوق الجمعة والتنبية على مسئولى حى الخليفة بالمرور الدورى على تلك المنطقة لضبط أى مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية، بالاضافة إلى التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن لتعيين الخدمات الشرطية فى تلك المنطقة لمنع تكرار الواقعة.
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