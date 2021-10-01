/652801/جوارديولا-في-البريميرليج-لا-يمكن-أن-تنظر-للمتصدر-في-الجولة-الـ13

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن بطولة الدوري لا يمكن النظر لها في الـ 12 جولة الأولي، ولم يمكن حسمها في الوقت الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال ‏جوارديولا: "أبدأ في رؤية الجدول بعد عشرة أو اثني عشر مباراة، الآن أن تكون متقدما أو متأخرا ليس مهما، عندما تصل إلى مراحل خروج المغلوب فهذا أمر مهم، لقد وصلنا إلى مستوى عالٍ في الأسابيع الماضية خاصة في المباراتين الأخيرتين، وهذا ما يجب أن نواصله".

وزاد ‏جوارديولا: "سوف يساعدنا ذلك في النهاية، الطريقة التي نلعب بها، النتائج هي التي ستساعدنا في نهاية الموسم، الفوز في آنفيلد سيكون أمرا جيدا، لا يمكنني أن أنكر ذلك، كما هو الحال في ستامفورد بريدج، من الجيد أن تعيش هذه الأنواع من المباريات".

مقدمة الدوري الإنجليزي

وأكمل جوارديولا: "عندما تلعب ثماني مباريات، من المهم ألا تكون بعيدا جدا عن المقدمة، لكن عندما فزنا بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، كنا متأخرين بفارق سبعة نقاط خلف ليفربول في شهري يناير/فبراير وفزنا باللقب.

وواصل جوارديولا: "إذا خسرنا، فسننظر إلى ما يمكننا تحسينه، بشكل عام على الفريق الآن، أشعر بسعادة أكبر، الطريقة التي لعبنا بها في ستامفورد بريدج وباريس كانت لفريق رائع وهذا ما أحبه".

لاعبي مانشستر سيتي

وأضاف جوارديولا: "العديد من اللاعبين سجلوا لأننا نفعل ذلك بهذه الطريقة أو لن نكون قادرين على ذلك، علينا مهاجمة المساحات في الثلث الأخير بالكثير من اللاعبين، ليس لدينا مهاجم لديه حاسة تهديفية خاصة في منطقة الجزاء، ليس لدينا هذا النوع".

‏وأشار جوارديولا: "لقد لعب رحيم (سترلينج) بشكل جيد حقا ضد باريس سان جيرمان، كانت لديه فرصة مؤكدة أنقذها دوناروما، كنا بحاجة إلى جودته في تلك المباراة، سرعته. لقد قام بعمل جيد وبشكل استثنائي".

وتابع جوارديولا: "أنا متأكد من أن اللاعبين يفضلون اللعب مع وجود الجماهير بدلا من اللعب بدونهم لأن كل شيء ينبض بالحياة حينها، لم نتمكن من الفوز هناك بالأنفيلد، من قبل لأنهم فريق استثنائي، حتى عندما نسيطر، فإن جماهيرهم تدعم فريقهم لكن هذا يحدث".

وزاد جوارديولا: "الجميع لائقون الآن باستثناء زينتشينكو وجوندوجان. نتوقع عودة كليهما بعد فترة التوقف الدولي، نأمل ذلك".

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

وأردف جوارديولا: "كان يمكن لجابريل جيسوس اللعب أمام باريس، في بداية الموسم لعب بشكل جيد حقا، في تلك المباراة كنا نحتاج إلى لاعبين يمكنهم جذب لاعبي باريس سان جيرمان إلى مناطق أخرى، نحن بحاجة إلى رجل يمكنه الركض يمينا ويسارا، رحيم سترلينج هو الأفضل في فريقنا للقيام بذلك.

واختتم جوارديولا: "الأمر يعتمد على الخصم، في بعض الأحيان نحتاج إلى لاعب معين، لعب رحيم بشكل جيد هناك، اعتقدت أنه قادر على تقديم أداء جيد وهذا ما فعله".