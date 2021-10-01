/652803/استئناف-تصوير-المماليك-وحساب-جديد-على-فيسبوك-رانيا-يوسف-تعود-بعد-غياب

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن انتهاء تصوير مسلسلها الآنسة فرح وتواصلها في تصوير مسلسل «المماليك»، كما أوضحت أنه تم غلق جميع حسابتها المزيفه وإنشاء حساب جديد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

دوت الخليج يرصد أحدث أخبار الفنانة رانيا يوسف الشخصية والفنية.

رانيا يوسف تطل على متابعيها بفستان أصفر بعد غياب

نشرت يوسف مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلاله بفستان أصفر قصير وقالت: "مساء الخير…وحشتوني جدًا..غيبت عنكم كثير وعن التواصل معكم، عايزة اقول لكم إن دي هي صفحتي الرسمية على فيس بوك، عايزة كمان اقول لكم إن كل الصفحات الوهمية على فيس بوك من النهاردة هتتقفل".

واستطردت قائلة: "عندي لكم كمان خبر حلو.. خلصت مسلسل الآنسة فرح والآن بصور مسلسل المماليك.. يالا تابعوني على فيس بوك وحشتوني".

أبطال مسلسل الآنسة فرح

مسلسل «الآنسة فرح» من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبدالرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندى.

مسلسل "الآنسة فرح " يعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزآه الأول والثاني العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

ويدور الجزء الرابع حول فرح - أسماء أبو اليزيد - التى تعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

مسلسل المماليك بطولة رانيا يوسف

و مسلسل «المماليك»، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد. ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.