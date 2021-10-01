/652805/عبدالتواب-الاحتفال-بيوم-القضاء-يؤكد-اهتمام-الرئيس-برجال-العدالة-وسمو-رسالتهم

أكد المستشار حمدي معوض عبدالتواب، وكيل نادي قضاة مصر، أن الاحتفال بمناسبة يوم القضاء يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاة، وإيمانه بسمو رسالتهم.

دوت الخليج

وأضاف أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، يهتم بشئون القضاء والعدالة، وذلك يظهر جليا في توجيهاته الدائمة بتطوير دور العدالة وميكنة إجراءات التقاضي للتيسير على القضاة والمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة.

عبدالتواب: الاحتفال بيوم القضاء يؤكد اهتمام الرئيس برجال العدالة وسمو رسالتهم

وأوضح أن الرئيس السيسي حريص على عقد اجتماعات دورية، بمختلف الهيئات القضائية، للتعرف عن قرب على المشكلات التي تواجههم في العمل، من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، وأضاف أن الرئيس أكد خلال أكثر من مناسبة، حرصه على استقلال القضاء المصري، والعمل على تطوير المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، لحرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقًا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.

جدير بالذكر أن أن الاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر، يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة.