بحضور النائب أشرف حاتم.. مستقبل وطن الوايلي يفتتح معرض العودة للمدارس للمستلزمات المخفضة للمواطنين«صور»

/652806/بحضور-النائب-أشرف-حاتم-مستقبل-وطن-الوايلي يفتتح-معرض-العودة-للمدارس-للمستلزمات-المخفضة-للمواطنينصور

افتتح مساء أمس الخميس النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب واللواء محمد عقل رئيس حى الوايلى و مدحت الوكيل أمين حزب مستقبل وطن بالوايلى معرض «عودة المدارس..مستقبل وطن كلنا نعمل من اجل مصر» لتوفير مستلزمات المدارس والشنط المدرسية لعرضها بأسعار مخفضة لأهالى حي الوايلى.

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وشهد افتتاح المعرض حضور كثيف من سكان الحي الذين رحبوا بفكرة الحزب لإقامة مثل تلك المعارض لمحاربة جشع التجار وتوفير السلع والأدوات المدرسية بأسعار تلائم حالتهم الاقتصادية.

ومن جانبه أكد د. أشرف حاتم أن معرض امانه الوايلى للمستلزمات المدرسيه هو المعرض الاول للامانه الجديدة بالوايلى ولن يكون الأخير مشيرا إلى أن سياسته العمليه تسعى دائما إلى دعم المواطن البسيط وتقدم كافة سبل الدعم له من خلال إقامة مثل تلك المعارض التى تقدم السلع للمواطن مباشرة بأسعار مخفضة.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عقل أنه دائما ما يدعم مثل تلك الفاعليات التى تعود بالنفع على المواطن خاصة المقيمين بحي الوايلى.

وأضاف مدحت الوكيل أمين الحزب بالوايلي، ان السياسة العامة التى تنتهجها الأمانة تهدف إلى تقديم الخدمات الملموسة للمواطنين بحي الوايلى خاصة تقديم الخدمة للمواطن البسيط محدود الدخل، مشيرا إلى أن الأمانة تمكنت من توفير سلع وإدارات مخفضة تصل إلى ٥٠ ٪ .

وأشار إلى أن المعرض مستمر حتى آخر الشهر وأنه لن يكون الاول فالأمة مستمرة فى تقديم كل ما يفيد أهالى الوايلى.