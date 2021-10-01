فيديو- السيسى بجولة الطريق الدائرى: عايزين نيسر على الناس ونحسن الحركة أكتر

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعمال توسعة الطريق الدائرى، وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.





وقال الرئيس السيسى، للمسؤولين عن تطوير الطريق الدائرى: "من خلال تواجدكم هنا مع الناس، والشغل اللى محتاجين نعمله عشان نيسر على الناس ونحسن الحركة أكثر من كده، إحنا عملنا الأساسيات بتاعة الدائرى، لكن لو النهاردة وأنتم بتواجدكم هنا وبقالكم كذا شهر شغالين، إيه اللى أنتم شوفتوه ويمكن محتاجين فيه إنكم تتحركوا عليه وتشتغلوا عليه تانى". وصرح السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسى، تفقد أعمال التطوير والتوسعة فى المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافى بمطار القاهرة الدولى، خصوصًا محور الأوتوستراد، وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون، لتخفيف حدة التكدس المرورى للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية. كما تفقد الرئيس، كذلك سير الموقف التنفيذى بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى، لا سيما القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع تزويده بجميع الخدمات الضرورية.

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