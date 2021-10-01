صور- بتقليد رش المياه.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات إيروفلوت الروسية

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الجمعة، أولى الرحلات الجوية لشركة "إيروفلوت" الروسية، والقادمة من موسكو على متنها 148 راكبا، وذلك بعد عودة الرحلات الروسية إلى مطار شرم الشيخ الدولى.





وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، والذى يعد تقليدا دوليا للترحيب بقدوم أول رحلة، واستقبل فريق من العلاقات العامة الركاب بالورود والهدايا التذكارية، وتسهيل إجراءات الوصول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة فى المطار، للحفاظ على سلامة وصحة الركاب. ومن المقرر أن تسير "إيروفلوت" رحلة يوميا إلى مطار شرم الشيخ الدولى، قادمة من مطار شيريميتييفو فى موسكو.

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