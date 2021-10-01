لميس جابر تستعرض قصة السيد البدوى: اعتاد الجلوس فوق سطح المنزل

جدة - نرمين السيد - وقالت جابر إن السيد البدوى هو أحمد بن على بن يحيى من مواليد "فاس" بدولة المغرب، وهو إمام صوفى تُنسب إليه الطريقة البدوية، وأضافت أن البدوى اعتاد الجلوس فوق "سطح المنزل" لذلك عُرف أتباعه بـ "السطوحية".

وذكرت أن والدته مغربية أيضًا من مدينة فاس، ويرجع نسب والده إلى الحسين رضى الله عنه، وأوضحت أن أحمد البدوى أقام فى المغرب ثم هاجر والده إلى مكة ومكث بها 6 سنوات، وبمجرد وفاة والده عكف "السيد البدوى" على العبادة وابتعد عن الناس ورفض الزواج، وكان دائم تغطية وجهه باللثام مثل أهل البادية.

وتابعت :"السيد البدوى عكف على دراسة تعليم عبدالقادر الجيلانى، وأحمد الرفاعى، بعدها قرر الرحيل إلى العراق وهو فى سن الـ 38 سنة، ثم عاد إلى الحجاز بعدها سافر إلى مصر لأنها كانت مشهورة فى ذلك الوقت بالاستقرار والسلام السنى".

وأشارت إلى أن "السيد البدوى" وصل مصر637 هجريًا ثم توجه إلى طنطا وكان عمره 41 سنة واستقر فى طنطا حتى مات وعمره 70 عامًا، وأكدت أنه تم دفنه داخل منزل "ابن شحيط" ثم أقام أحد تلاميذه بجوار قبره زاوية، وفى عصر السلطان الأشرف قايتباى تم تجديد المقام، حتى بنى على بك الكبير بجوار الضريح مسجدًا وأقام على الضريح 3 قباب ومقصورة من النحاس.



