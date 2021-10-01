«بركات كيروش تظهر مبكرا».. استبعاد محمد شريف وقفشة وعودة أحمد فتحي في تشكيل المنتخب

يبدو أن كيروش فضل بدء معركة تصحيح مسار تشكيلة المنتخب من وجهة نظره مبكرا، وفضل الإعلان عن بصمته الخاصة لتغيير شكل منتخب الفراعنة.
في مفاجأة للوسط الرياضي، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.
الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.
الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.
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