/652807/غياب-أفشة-ومحمد-شريف-قائمة-المنتخب-الوطني-لمواجهتي-ليبيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الليبي الجمعة القادمة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء ذهاب دور المجموعات بتصفيات إفريقا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويشهد على المباراة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

قائمة منتخب مصر امام ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.

كارلوس كيروش

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

نتيجة مباراة مصر والجابون

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

نتيجة مباراة مصر وليبريا

حقق المنتخب المصري الأول الفوز على منتخب ليبيريا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ودي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

سجل الدولي المصري محمد شريف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الصامنة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليسار قابلها باهر المحمدي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من القائم الأيسر ليجدها محمد شريف وحيد أمام المرمى الخالي والضي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة للشباك.

وجاء بالهدف الثاني محمد شريف في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من عبد الله السعيد ردت من الدفاع ووصلت إلى محمد شريف داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت الشباك.