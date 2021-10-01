/652809/أحمد-شوبير-يهاجم-كارلوس-كيروش-بعد-إعلان-قائمة-منتخب-مصر-لمبارتي-ليبيا

وجه الإعلامي أحمد شوبير، العديد من الأسئلة لكارلوس كيروش، المدير النفي لمنتخب مصر، وذلك بعد إعلان قائمة مبارتي ليبيا، والتي ستكون ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد شوبير عبر حسابة الرسمي "فيسبوك" كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته، ولكن عندما يتم استبعاد هداف الدوري وصاحب الهدفين في المباراة الودية الوحيدة محمد شريف، وأيضا استبعاد واحد من أفضل لاعبي الموسم الماضي محمد مجدي أفشة، يبقى حقنا نتساءل وبشده ما هي الأسباب!!!؟؟؟".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التوال الإجتماعي بعد هذا المنشور، وجاءت التعليقات إما إيجابية وعلى رأي شوبير في كيفية استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، والبعض الآخر يرى أن حاله الإجهاد للاعبين كانت السبب في عدم تواجدهم في قائمة منتخب مصر لمبارتي ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وبدأت موجه الغضب من جانب أحمد شوبير تجاه كارلوس كيروش، خاصة بعد عدم استدعاء 2 من نجوم النادي الأهلي، والذي لم يكن يتوقع أحد عدم تواجدهم مع قائمة منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

أحمد شوبير يهاجم كارلوس كيروش

يعتبر محمد شريف هو هداف الدوري المصري الموسم الماضي، وأحرز 21 هدفاً في سابقة لم تحدث منذ سنوات عديدة، ونفس الأمر لمحمد مجدي أفشة الذي يصنف حالياً من أفضل لاعبي مركز صانع الألعاب.

وكان شوبير قد تحدث من قبل قبل إعلان القائمة النهائية، عن أسباب تواجد مصطفى محمد في قائمة منتخب مصر، برغم تعديه لفظياً على حسام البدري المدير الفني السابق للفراعنة، وجاء في القائمة الحالية بدون إتخاذ أي قرار عقابي تجاه اللاعب.

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، أن نتيجة مباراة الفراعنة اليوم أمام ليبيريا ليست هدفة الأول في اللقاء.

وكشف كيروش في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وليبيريا ودياً، عن أداء لاعبي الفريق في اللقاء.

تصريحات كارلوس كيروش

وقال كيروش: "لم أتي لمصر لعمل ثورة في الكرة المصرية، وهدفي اليوم وصلت إليه أمام ليبيريا".

وأضاف: "في مباراة اليوم أمام ليبيريا نجح لاعبي المنتخب المصري في تنفيذ كل ما طلبته منهم".

وأكمل: "شارك العديد من العناصر المتواجده في القائمة اليوم امام ليبيريا، وهذا ما أردته لرؤية كل العناصر في اللقاءات الدولية".

واختتم: "في النهاية لم تكن نتيجة المباراة ذات أهمية بالنسبة لي".

شهدت المباراة على ضغط من قبل الفريقين في اللقاء، في محاولة تجربة العديد من العناصر من قبل الطرفين استعدادا لتصفيات كأس العالم للقارة الإفريقية.