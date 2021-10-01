«خمسينة شاى» عن شيخ الإسلام إبراهيم الدسوقى: وهب أجر وظيفته للفقراء

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس جابر، إن العارف بالله إبراهيم الدسوقى، يرجع نسبه إلى سيدنا الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه، وأوضحت أنه مصرى ولد فى مدينة دسوق وتوفى على أرض مصر.





وأضافت خلال حديثها ببرنامج "خمسينة شاى" المذاع على الراديو 9090، مساء اليوم، أن الدسوقى ولد عام 623 هجريًا بقرية دسوق وتربى فى بيئة مصرية بين جماعة من أهل التقوى والورع، وكان يسير على خطى خاله صاحب الطريقة الشاذلية أبوالحسن الشاذلى، ودرس الفقه وتربى على مذهب الإمام الشافعى، لدرجة أنه دخل الخلوة وهو فى الخامسة من عمره، وبعد وفاة والده غادر الخلوة وهو فى سن الـ 23.

وتابعت:"القائد بيبرس قرر تعيينه شيخًا للإسلام ووهب أجر الوظيفة لفقراء المسلمين، وظل شيخًا حتى وفاة بيبرس ثم اعتذر وتفرغ لتعليم تلاميذه، كما أنه كان يُجيد اللغة السريانية، ونقل عنه المستشرقون بعض مؤلفاته إلى ألمانيا وله قصيده محفوظة فى المتحف البريطانى بلندن"

وأوضحت أن شقيق الدسوقى هو الشيخ "العتريس" المدفون بجوار مسجد السيدة زينب، ومات فى سن الـ 43 من عمره، وتم دفنه فى نفس الحجرة التى كان يتعبد فيها، وذكرت أنه أُقيم على قبره ضريح وفوقه قبة، وفى عهد السلطان قايتباى قرر تجديد المسجد.