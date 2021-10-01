صور.. جولة سياحية للوفد الروسى المشارك بمنتدى الشباب

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة، جولة سياحية بمنطقة الأهرامات للوفد الروسى والمصرى، المشاركان بمنتدى الشباب المصرى الروسى فى نسخته الثانية، والذى تنفذه الوزارة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "إدارة البرامج الثقافية والفنية"، بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية ووزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، وبالتعاون مع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





ينظم المنتدى خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضى حتى 9 أكتوبر الجارى ضمن فعاليات عام التبادل الإنسانى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

استهل الوفد الروسى جولته السياحية بزيارة هرم خوفو ومنطقة البانوراما وتمثال أبوالهول، معربين عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما أعربوا عن سعاداتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العريقة.

ورافق الوفد الذى يترأسه أندريه بلاتونوف نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب بروسيا الاتحادية، خلال جولتهم السياحية- علاء الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبدالله الباطش المنسق العام للمنتدى.

ويهدف المنتدى فى نسخته الثانية إلى دعم عام التبادل الانسانى المصرى الروسى من خلال الشباب، تبادل الخبرات والتجارب فى مجالات الذكاء الاصطناعى بين الشباب المصرى والروسى، بناء جسور تواصل بين الشباب المصرى والروسى، تهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصرى والروسى، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابى بين مصر وروسيا، استعراض قصص نجاح الذكاء الاصطناعى، علاوة على التعرف على التحديات التى تفرضها الثورة الصناعية الرابعة .

وحددت وزارة الشباب والرياضة محاور المنتدى والتى من ضمنها الابتكار فى تقديم الخدمات الحكومية Public Innovation، الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية، مستقبل الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى محور تجارب حكومية وشبابية ذات صله بالابتكار والذكاء الاصطناعى.

يأتى تنظيم منتدى الشباب المصرى الروسى فى نسخته الثانية بعد النجاحات التى حققها المنتدى الأول والذى أقيم فى روسيا الاتحادية، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعًا لمنتدى الشباب المصرى الروسى فى نسخته الثانية تحت عنوان "الابتكار والذكاء الاصطناعى من أجل التنمية"، والذى يعد أحد الركائز الأساسية التى تقوم عليها صناعة التكنولوجيا فى العصر الحالي، وأصبح ضروريًا لتعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير، وتسهيل العديد من الإجراءات فى جميع مناحى الحياة، علاوة على كونه يقدم قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات.

ومن المقرر أن يزور الوفد الروسى، العديد من المعالم السياحية بمصر ضمن فعاليات المنتدى منها مكتبة الإسكندرية ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع العلمين الجديدة.