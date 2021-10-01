وزيرة البيئة تبحث مع رئيس مؤتمر المناخ التغيرات المناخية   

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الوك شارما، اليوم الجمعة، الوزير البريطانى ورئيس مؤتمر الاطراف لتغير المناخ "cop 26"، لبحث ملف التغيرات المناخية والجهود الدولية المبذولة فى هذا الشأن.





جاء ذلك على هامش مشاركة مصر بالمشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تستضيفه الحكومة الايطالية، بالتعاون مع الحكومة البريطانية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر الجارى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر ستبذل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين الدول النامية والمتقدمة إزاء عدد من الموضوعات أثناء مؤتمر الأطراف القادم فى جلاسكو، وأشار إلى أن إنجاح المؤتمر القادم يصب مباشرة فى إنجاح مؤتمر الأطراف الـ27 الذى سيعقد فى مصر العام المقبل.

وناقشا الوزيران أهم الموضوعات المتعلقة بقضية المناخ، ومنها قضايا تمويل المناخ، وتضافر الجهود لتجنب زيادة احترار الأرض، وأهمية التمويل المقدم من الدول المتقدمة، للإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية وعلى ضرورة عمل الدول المتقدمة على سد الفجوة فى تنفيذ إلتزامات فترة ما قبل 2020، فيما يخص خفض الانبعاثات وتقديم التمويل، كذلك تم مناقشة أهمية وجود آلية واضحة للتمويل لكافة الخسائر والأضرار التى حدثت بالدول بما يضمن بناء القدرات والتطوير، لتجنب ازدواجية الجهود مع تلبية احتياجات البلدان النامية مع مواءمته مع الخطط الوطنية الحالية المتعلقة بالمناخ والكوارث مع ضرورة الخروج بآلية واضحة لتمويل للاضرار والخسائر.

واتفق الطرفان على أهمية التكيف للدول النامية ولاسيما الدول الإفريقية وتبادلوا الأفكار فيما يخص العمل سوياً من أجل إنجاح الـ "cop26" ، كما رحب الجانب البريطانى بأستضافة مصر للـ "cop27" العام المقبل.