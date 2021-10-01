للترويج السياحى.. سفارة مصر بلاهاى تعقد لقاء مع أبرز منظمى الرحلات بهولندا

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة مصر فى لاهاى، لقاءً افتراضيًا بين نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة غادة شلبى، ومجموعة من المسؤولين بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى من جانب، مع مجموعة من أبرز منظمى الرحلات من الجانب الهولندى.





وأطلعت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، الشركات الهولندية على أهم التطورات والإنجازات التى شهدها قطاع السياحة فى مصر، وجهود الدولة فى التيسير على السائحين الزائرين للبلاد، والمعايير الصحية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا فى مراكز الجذب السياحى المصرى.

كما تم التباحث حول سبل التعاون مع الشركات الهولندية فى مجال التسويق والدعاية للمقاصد السياحية المصرية فى هولندا.

أعقب ذلك حلقة نقاشية أجاب فيها الجانب المصرى على جميع استفسارات الحاضرين الذين أبدوا تقديرهم للمعلومات المقدمة، وما تم طرحه من سبل للتعاون، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات السياحة الهولندية إلى مصر.

يأتى ذلك فى إطار جهود الترويج السياحى لمصر وجذب مزيد من السائحين إلى المقاصد السياحية المختلفة.