صور.. مستشار وزير التموين يلتقى ببدالى وممثلى جمعيتى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - عقد اللواء دكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع عدد من بدالى التموين وممثلى مشروع جمعيتى، بديوان عام محافظة الأقصر، لمتابعة تطبيق منظومة الاستعاضة الإلكترونية للسلع التموينية، وشرح تفاصيل المنظومة والتعرف على أى معوقات للعمل على حلها.





وأشار مدكور، إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار الجهود المبذولة من وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول الرقمى، من أجل التيسير على المواطنين وحصولهم على حقوقهم من الدعم السلعى وتوصيل الدعم لمستحقيه.

وأوضح مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن نظام الاستعاضة الإلكترونية تم تطبيقه منذ شهر مايو 2020 بمحافظة الأقصر، كأول محافظة على مستوى الجمهورية لميكنة جميع التعاملات بمنظومة صرف السلع التموينية ابتداء من طلبات الشراء بالبدالين وجمعيتى، وحتى صرف السلع التموينية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من أجل جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى أن منظومة التموين والخبز تشهد استقرارا كبيرا فى المحافظة، فى ظل توجيهات الوزير، معربا عن سعادته كون الأقصر من أولى المحافظات التى يتم تطبيق هذه المنظومة بها.

وقال ممثلو الشركة المصرية لتجارة الجملة، إن هذه المنظومة يتم تطبيقها بمحافظة الأقصر، والتى تقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة بمد بدالى التموين وأصحاب مشروع جميعتى بجميع السلع التموينية والأساسية، وإن حضورهم يأتى فى إطار تكليفات الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، والذى يشدد دائما على أهمية تطبيق وتنفيذ كل تعليمات وتوجيهات الوزير فى كل يخص منظومة التموين، لا سيما توفير وإتاحة السلع بجودة عالية وبكميات مناسبة.

حضر الاجتماع تامر الجزار نائب المدير العام للعلاقات الحكومية بشركة سمارت، وممثلى شركة سمارت بالأقصر، ووائل عبدالله مدير مشروع جميعتى والسيارات المتنقلة، وزين العماوى مدير الشؤون المالية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ونقيب البدالين التموينين، وعدد من أصحاب مشروع جميعتى وبدالى التموين.

يأتى ذلك فى إطار استكمال مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها وزارة التموين فى مختلف المجالات، خصوصًا ميكنة منظومة تداول السلع التموينية بجميع حلقاتها المختلفة بالتكامل مع مشروع ميكنة فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية الذى يتم تنفيذه بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهو المشروع الذى يلقى اهتماما كبيرا لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.