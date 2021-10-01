زلزال اختيارات كيروش.. أسباب فنية وراء استبعاد شريف وأفشة

في مفاجاة قوية بعد إعلان منتخب مصر الأول قائمته استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي شهدت استبعاد 11 لاعبا علي رأسهم ثنائي الأهلي محمد شريف و محمد مجدي افشه .

كشف مصدر في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الثنائي محمد افشه و محمد شريف غير مصابين بعد مشاركتهما في ودية ليبيريا أمس التي شهدت فوز الفراعنة ٢/٠ ، واستبعادهم قرار فنى بحت.

واغلق مسئولو منتخب مصر هواتفهم رافضين الرد علي الاسباب الحقيقة وراء استبعاد هداف الدوري المصري محمد شريف من قائمة منتخب ليبيا ونفس الآمر لمحمد مجدي افشه وباقي المستبعدين.

واستبعد البرتغالي كيروش، المدير الفني للمنتخب، الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة ومصطفى فتحي، وجاءت قائمة المستبعدين كالتالى :

-علي جبر

-أحمد توفيق

-كريم حافظ

-سام مرسي

-محمد مجدي أفشة

-مهند لاشين

-مصطفى فتحي

-أحمد سمير

-محمد شريف

-أحمد ياسر ريان.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.