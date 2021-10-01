تردد قناة الزمالك الجديد على النايل والعرب سات Hd 2021 وخطوات التثبيت

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الزمالك على النايل سات والعرب سات، من أشهر عمليات البحث مؤخراً على محرك البحث جوجل، وذلك نظراً لكون القناة من أشهر القنوات الفضائية الرياضية في مصر، والوطن العربي، والتي تتخصص في نقل وتغطية أبرز وأهم أخبار نادي الزمالك المصري، كما وتضم باقة من أهم وأقوى الإعلاميين الرياضيين في مصر، والذين يعدوا من أبرز نجوم النادي الملكي السابقين والحاليين، كما ويستصيفوا ألمع نجوم ومحللي الكرة المصرية.

قناة الزمالك الرياضية

وهي قناة رياضية بدأ بثها عبر الشاشات التلفزيونية في أواخر عام 2019, لتحمل اسم Al zamalk Tv, والتي تتخصص في تناول كافة المجالات الرياضية الخاصة بالفريق، وأيضاً أهم أخبار الإدارة الفنية والإدارية، ومختلف الألعاب الفردية الأخرى، والذي يعد من أبرزها فريق كرة اليد، والذي يحصد دائما العديد من البطولات الرياضية، سواء المحلية أو القارية والدولية، وعليه يمثل متابعة تردد قناة الزمالك الجديد أهمية بالغة لعشاق ومحبي النادي الملكي، وجدير بالذكر أنه يعد من أبرز القنوات الرياضية في مصر، قناة الاهلي الرياضية، وكذلك قناة أون تايم سبورت، إلى جانب قناة الزمالك.

تردد قناة الزمالك Hd

تهتم إدارة القناة بعرض برامجها التلفزيونية عبر الشاشات لمتابعيها، بأفضل جودة لبث القنوات الفضائية، وهي Hd والتي يتميز بها تردد قناة الزمالك على النايل سات الجديد، والذي يتمثل فيما يلي:

قمر النايل سات، بجودة Hd.

تردد 12092, استقطاب عمودي.

معامل الترميز، 27500, ورقم التصحيح 5/6.

وكذلك تستطيع ظبط تردد قناة الزمالك 2021 على العرب سات، من خلال ضبط الإحداثيات التالية:

قمر صناعي، عرب سات، استقطاب عمودي.

تردد 11595، معامل الترميز 27500.

الجودة SD، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال

وفي النهاية وجبت الإشارة إلى خطوات ضبط تردد قناة الزمالك 2021 Hd، والتي تتمثل في إتباع عدة خطوات بسيطة، من خلال إستخدام الريموت كنترول الخاص بجهازك، ومن ثم إتباع الإرشادات التالية: