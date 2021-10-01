/652808/بالأسماء-10-غيابات-تشهدها-قائمة-منتخب-مصر-في-مواجهتي-ليبيا

شهدت قائمة منتخب مصر لمواهتي ليبيا، علي العديد من الغيابات، بالرغم من إمكانية معظم الغيابات في الحضور والمشاركة، والتي ياتي على رأسهم مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما تواجد الصنائي المصري المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح مهاجم ليفربول، ومحمد النني لاعب خط وسط ارسنال، بعدد غياب الثنائي في المواجهتين السابقتين أمام ليبريا الودية وأنجولا.

غيابات قائمة منتخب مصر

-علي جبر

-أحمد توفيق

-كريم حافظ

-سام مرسي

-محمد مجدي أفشة

-مهند لاشين

-مصطفى فتحي

-أحمد سمير

-محمد شريف

-أحمد ياسر ريان

ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الليبي الجمعة القادمة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء ذهاب دور المجموعات بتصفيات إفريقا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويشهد على المباراة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

قائمة منتخب مصر امام ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.

كارلوس كيروش

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

نتيجة مباراة مصر والجابون

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.