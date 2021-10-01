/652810/العثور-على-جثة-شاب في-مياه-البحر-اليوسفي-ببني-سويف

شّهد مركز إهناسيا، اليوم الجمعة، في واقعة العثور على جثة «شاب» أنتشلتها كراكات تطهير البحر اليوسفي، من المياه أمام قرية «ميانة» التابعة لمركز إهناسيا، وعلى الفور نقلت سيارة إسعاف الجثة إلي مستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة شاب في مياه البحر اليوسفي ببني سويف

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إشارة من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة «شاب» أنتشلتها كراكات تطهير البحر اليوسفي، من المياه أمام قرية "ميانة" بدائرة المركز.

إختفاؤه منذ أيام

واتضح أن الجثة لشاب يدعى «خالد م.ر» يبلغ من العمر 25 سنة، مقيم قرية منشأة عبدالصمد، مركز إهناسيا، ومُبلغ بإختفاؤه منذ أيام، ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بسيارة إسعاف أنتقلت لموقع البلاغ، ونقلت الجثة إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

وعلى الفور تم إتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي صّرحت بدفن الجثة، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلب مدير نيابة إهناسيا تحريات وحدة المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تضمن تضرر إحدى الفتيات من صاحب حساب بذات الموقع لقيامه بالتحرش بها.

مبرمج كمبيوتر

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشكو في حقه واتضح أنه مبرمج كمبيوتر مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته أمام رجال المباحث قرر بقيام المجني عليها بمراسلته لمساعدتها في استرجاع حساب قديم خاص بها، فطالبها بمحادثتها عبر الفيديو للتأكد من هويتها واعترف بارتكاب الواقعة.