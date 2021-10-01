/652812/الزمالك-يحدد-موعد-سفر-بعثة-الفريق-إلى-كينيا

أكد منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن بعثة الفريق ستسافر إلى كينيا استعدادا لخوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري على ثلاث مراحل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح الرملاوي أن الوفد الأول سيسافر يوم 10 أكتوبر ويضم كل من أحمد إبراهيم إداري شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، وسيسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون السفر مبكرا إلى كينيا كي يتأقلم اللاعبون على الأجواء وأرضية الملعب قبل المباراة.

رضا عبد العال يهاجم ضياء السيد

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة تن" كنت واثق من فوز طلائع الجيش بالفوز ببطولة السوبر المصري، والإعلام وجميع الأمور كانت مهيئة للفوز بالدوري، وهذا سبب التأكيد للفوز للجيش".

وتابع" موسيماني تعالى على الكرة اليوم، بعد الخسارة لأنه لم يكن موفقا خلال المباراة، وما حدث كان متوقعا".

وواصل" لماذا لعب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، فلا يوجد أي سبب للعب طاهر لأنه لم يقدم أي مستوى جيد خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل" لويس ميكيسوني قدم مباراة جيدة، وكان يستحق اللعب على حساب الشحات وطاهر، وطريقة اللعب الخاصة بهم غير مفهومة".

وزاد" السولية هو نجم اللقاء من جانب الأهلي، وزياد السيسي الأفضل من فريق طلائع الجيش، ولابد أن تكون هناك تواجد للاعبي طلائع الجيش في تجمع منتخب مصر القادم".

واختتم" هناك لاعبون في الأهلي لا يستحقوا للتواجد في منتخب مصر من الأهلي، وحمدي فتحي لا يتواجد داخل أرض الملعب من الإصابة التي لحقت به والزواج".

محترفي الزمالك

تقرر سفر ثلاثي الزمالك المحترفين، أشرف بن شرقي، حمزة المثلوثي، وسيف الدين الجزيري، غدا الجمعة، وذلك من أجل التواجد مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

وسيسافر الثاني حمزة المثلوثي، وسيف الدين الجزيري، غلى تونس من أجل التواجد مع معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وتلعب تونس أمام موريتانيا خلال فترة التوقف القادمة ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابطة.

انتخابات نادي الزمالك

وسيتواجد أشرف بن شرقي، لاعب المنتخب المغربي، في تدريبات أسود الأطلس استعدادا لمبارتي غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.