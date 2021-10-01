/652813/حادث-مروع-إصابة-4-أشخاص-في-تصادم-سيارتين-ملاكي-على-الطريق-الدائري

شهد طريق كوبري بشتيل في الاتجاه المؤدي إلى المرج، اليوم الجمعة، حادث مؤلم في تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية، فيما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلي المستشفى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الدائري

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعنية على طريق الدائري بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وأجرت الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهم لأقرب مستشفى لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، فيما انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتيسير الحركة المرور.

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات وملاحقة وضبط عناصر التشكيلات العصابية، فقد أشارت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ، قيام «7 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع .

وبعد تقنين كافة الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق مديريتى أمن القاهرة والشرقية، وبحوزتهم «8 مفتاح سيارة مصطنع، دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، سيارة نصف نقل، مبلغ مالى».

6 وقائع

بمواجهتهم أمام رجال المباحث إعترفوا بإرتكابهم «6 وقائع بدوائر مركز الزقازيق، أقسام أول وثان الزقازيق»، الصالحية الجديدة وأرشدوا عن المسروقات 6 سيارات نصف نقل لدى عملائهم، وأضاف أحد التشكيل عصابي بشرائه «سيارة أجرة ميكروباص، بدون بيانات مجهولة المصدر»، من آخر والتصرف فيها بالبيع لسائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة وأمكن ضبطه.