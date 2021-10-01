أخبار مصرية

إيفا فارما تشارك في ماراثون "نبض حياة" إحتفالا باليوم العالمي للقلب.. صور وفيديو 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

/652814/إيفا-فارما-تشارك-في-ماراثون-نبض-حياة-إحتفالا-باليوم-العالمي-للقلب-صور-وفيديو

شاركت شركة إيفا فارما، الجمعة، بمارثون "نبض حياة" والذي أقيم في ضوء الاحتفاء باليوم العالمي للقلب وذلك بمشاركات وزراة الشباب والرياضة   وحملة "انتي الأهم"، وبرعاية موقع دوت الخليج، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية، وشركة إيفا فارما  للأدوية.

دوت الخليج

وانطلق المارثون فى الساعة السابعة صباحًا من أمام كوبري قصر النيل بوسط القاهرة، بمشاركة عدد كبير من رموز العمل الطبي في مصر، وعلى رأسهم، الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، والدكتور عمرو حسن، مدرس واستشاري أمراض النساء والتوليد، والمدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية، ومؤسس حملة "أنتى الأهم"، وأيضًا الدكتورة رحاب الفخرانى، مدير العلاقات العامة بالحملة،وفريق عمل متكامل من شركة إيفا فارما للأدوية،برئاسة د. جورج ماهر، مدير عام الشركة، ود. إبراهيم مصطفى، مدير  الدعاية الطبية بالشركة . 

إيفا فارما تشارك في ماراثون "نبض حياة" إحتفالا باليوم العالمي للقلب.. صور وفيديو

ee469e3a50.jpg

 

769b0d4006.jpg

 

 

 وجاء  المارثون انطلاقًا من رغبة المؤسسات المشاركة فى التوعية بطرق الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وحرصًا منهم على التأكيد بشأن أهمية الجري والرياضة فى تجنب الإصابة بأمراض القلب.

effcf5fc19.jpg

 

وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، مدير الدعاية الطبية  بشركة إيفأ فارما فى ماراثون"نبض الحياة" إحتفالا باليوم العالمي للقلب،  أن الإهتمام بصحة المواطن يأتي على رأس أولويات وأهداف الشركة من خلال توفير الأودية للمواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب .

92402b23c8.jpg

 

وأكد أيضا على أن مشاركة شركة إيڤا فارما من  فى اامارثوان إعطاء إشارة للشباب لممارسة الرياضة لعدم اللجوء لأخذ أدوية فيما بعد مؤكدا أن الرياضة تحافظ على النبض والصحة العامة بشكل سليم .

403c0d1f4c.jpg

 

 

7bfcb9d811.jpg

 

 

a1f7148786.jpg

 

 

e6151bb2be.jpg

 

 

daba271099.jpg

 

 

95ceef39d0.jpg

 

 

ab7ae23468.jpg

 

 

b1fe9e22df.jpg

 

 

a4d24b8126.jpg

 

 

وأشار إلي أن شركة إيڤا فارما تحرص على حضور المارثوانات المتعلقة بالصحة العامة لزيادة وعي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيفا فارما تشارك في ماراثون "نبض حياة" إحتفالا باليوم العالمي للقلب.. صور وفيديو  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا