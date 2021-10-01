/652814/إيفا-فارما-تشارك-في-ماراثون-نبض-حياة-إحتفالا-باليوم-العالمي-للقلب-صور-وفيديو

شاركت شركة إيفا فارما، الجمعة، بمارثون "نبض حياة" والذي أقيم في ضوء الاحتفاء باليوم العالمي للقلب وذلك بمشاركات وزراة الشباب والرياضة وحملة "انتي الأهم"، وبرعاية موقع دوت الخليج، ومؤسسة مصر للصحة والتنمية، وشركة إيفا فارما للأدوية.

دوت الخليج

وانطلق المارثون فى الساعة السابعة صباحًا من أمام كوبري قصر النيل بوسط القاهرة، بمشاركة عدد كبير من رموز العمل الطبي في مصر، وعلى رأسهم، الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، والدكتور عمرو حسن، مدرس واستشاري أمراض النساء والتوليد، والمدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية، ومؤسس حملة "أنتى الأهم"، وأيضًا الدكتورة رحاب الفخرانى، مدير العلاقات العامة بالحملة،وفريق عمل متكامل من شركة إيفا فارما للأدوية،برئاسة د. جورج ماهر، مدير عام الشركة، ود. إبراهيم مصطفى، مدير الدعاية الطبية بالشركة .

إيفا فارما تشارك في ماراثون "نبض حياة" إحتفالا باليوم العالمي للقلب.. صور وفيديو

وجاء المارثون انطلاقًا من رغبة المؤسسات المشاركة فى التوعية بطرق الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وحرصًا منهم على التأكيد بشأن أهمية الجري والرياضة فى تجنب الإصابة بأمراض القلب.

وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، مدير الدعاية الطبية بشركة إيفأ فارما فى ماراثون"نبض الحياة" إحتفالا باليوم العالمي للقلب، أن الإهتمام بصحة المواطن يأتي على رأس أولويات وأهداف الشركة من خلال توفير الأودية للمواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب .

وأكد أيضا على أن مشاركة شركة إيڤا فارما من فى اامارثوان إعطاء إشارة للشباب لممارسة الرياضة لعدم اللجوء لأخذ أدوية فيما بعد مؤكدا أن الرياضة تحافظ على النبض والصحة العامة بشكل سليم .

وأشار إلي أن شركة إيڤا فارما تحرص على حضور المارثوانات المتعلقة بالصحة العامة لزيادة وعي