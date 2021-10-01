صور.. إزالة شرفة عقار آيلة للسقوط بحى المنتزه فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى المنتزه أول يفيد وجود شرفة شقة سكنية آيلة للسقوط بالطابق الأول علوى بالعقار رقم 66 بشارع عمرو بن الخطاب بمنطقة سيدى بشر قبلى.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إنه تم الدفع على الفور بمهندس التنظيم وقول أمنى وقوات الحماية المدنية إلى موقع العقار.

وأضافت رئيس الحى، أنه تم إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من شرفة العقار، حفاظا على سلامة المواطنين والمارة، وذلك لخطورتها الداهمة