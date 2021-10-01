فيديوجراف- جولات الجمعة.. الرئيس السيسى يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - وتابع الرئيس خلال الجولة عددًا من المحاور والطرق الجديدة، حيث اطلع على رفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية بمنطقة شيراتون. ويوضح الفيديوجراف أبرز معالم جولة الرئيس السيسى، الذى حرص على التوقف أثناء الجولة ليناقش العاملين فى مواقع العمل. ويهدف مخطط تطوير شيراتون يهدف لتخفيف حدة التكدس المرورى للمركبات، كما يساهم فى تحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة وربطها بالمحاور. كما تفقد السيسى أيضا الموقف التنفيذى بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى، حيث تستمر أعمال تطويره ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4.

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