جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بالمرحلة الثالثة بلغ 555.456 طالبا وطالبة.





واستنفد 4.837 طالبا وطالبة من القسم العلمى، و1.080 طالبا وطالبة من القسم الأدبى الرغبات، لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن. وستكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg يذكر أن مكتب التنسيق، بدأ تلقى رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وشملت "بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى"، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18-9-2021 حتى يوم الإثنين الموافق 20-9-2021 ولمدة ثلاثة أيام، ثم تم إعادة فتح الموقع مرة أخرى فى الفترة من يوم السبت الموافق 25-9-2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 28-9-2021، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتائج الدور الثانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعرف معهدك أو كليتك.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعات والمعاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.