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جدة - نرمين السيد - وما إن شاهدت الأسرة الجسم الغريب حتى طالبه والده بالابتعاد فورا، وإبلاغ الأجهزة الأمنية لتكتشف المفاجأة بأن الجسم الغريب عبارة عن دانة من مخلفات الحرب.
وقال محمد ياسر، الطفل الذى عثر على الدانة، إنه كان يسير برفقة أخيه بجوار شاطئ ترعة القرية، وأثناء سيرهما شاهدا جسم غريب، وظنا أنه مجرد لعبة.
وأضاف الطفل، فى تصريحات لـ دوت الخليج، أنه ظل يلعب هو وشقيقه بالجسم الغريب، وأحضراه إلى المنزل، ليخبرا والدهما بأنهما حصلا على لعبة من الحديد على شاطئ الترعة.
وتابع، أن والديهما أمرهما فورا بالابتعاد عن الجسم الغريب، وأبلغ الأجهزة الأمنية، والتى اكتشفت أن الجسم الغريب ما هو إلا دانة من مخلفات الحرب.
تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، بلاغا بعثور الأهالى على دانة من مخلفات الحرب، لينتقل عدد من القيادات الأمنية الى موقع البلاغ.
وتبين أن الجسم الغريب دانة هاون 82 ملى من مخلفات الحرب، وترجع للستينات من القرن الماضى، ليتم فرض طوق أمنى حول المكان، وتم التحفظ على الدانة لحين التعامل معها بواسطة فريق المفرقعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طفل يكشف تفاصيل عثوره على دانة: لقيتها على الترعة وقعدنا نلعب بيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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