رابط التظلم والاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة من المنزل

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محمد سياف - ابو ظبي - مخالفات المرور 2021 من أهم الخدمات الحكومية التي تتم عبر الإنترنت، حيث دشنت الحكومة المصرية مؤخراً، العديد من الأنظمة الإلكترونية التي تقدم كافة الخدمات المرورية للمواطنين بشكل رسمي ومجاني، والتي تستهدف تسهيل عملية الاستعلام وتقديم التظلمات على المخالفات المرورية، وكذلك العديد من الخدمات الأخرى الهامة لأصحاب السيارات في مصر، وحاملي رخص القيادة بمختلف أنواعها.

وجدير بالذكر أنه تم مؤخراً إطلاق مركز مروري إلكتروني بمول سيتي ستارز الشهير، وذلك لتيسير عملية إستخراج التراخيص وتجديدها، كما وتعد الخطوة الأولى نحو ميكنة الخدمات الحكومية العامة، والتي تستهدف الدولة المصرية الوصول إليها بشكل كامل مع حلول عام 2030، وعليه نتناول في هذا التقرير كيفية الاستعلام على المخالفات المرورية، وتقديم التظلمات عليها عبر موقع النيابة العامة المصرية.

الاستعلام على مخالفات المرور 2021 إلكترونياً

في البداية يجب الإشارة إلى موقع الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، والذي أطلقته النيابة العامة المصرية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء قاعدة بيانات خاصة برصد وتسجيل المخالفات المرورية، ومن ثم توفيرها للمستعلمين عبر الموقع الإلكتروني، والذي يمكنك الدخول إليه، من خلال ضغط رابط مخالفات المرور 2021, وإتباع الإرشادات الأتية:

وفي النهاية يجب التنويه إلى ضرورة كتابة بيانات صحيحة عند الاستعلام، سواء بيانات المركبة أو ملكها، وذلك لإتمام عملية الاستعلام بسهولة والوصول إلى النتائج المرجوة منها، وفي السطور التالية نتناول كيفية تقديم التظلمات على مخالفات المرور.

خطوات تقديم التظلمات

تقدم الخدمات المرورية عبر موقع مخالفات نيابة المرور، والتي منها خدمات التظلم التي من شأنها أن تقلل قيمة الغرامة المالية المسجلة، وذلك عند الشك في وجود خطأ ما، سواء عند تسجيل المخالفة، أو خطأ عند تسجيل قيمة مخالفة لا تتناسب مع المخالفة المسجلة، وعلى ذلك يمكنك القيام بإرسال طلب نموذج تظلم على مخالفات المرور 2021, وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: