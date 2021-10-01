/652816/جوارديولا-توقعت-خسارة-ريال-مدريد-وبرشلونة-بدوري-الأبطال

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وحامل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصيف بطولة دوري أبطال أوروبا، عن مدى سعداته في الفترة الحالية وما يحققه من إنجاز مع الفريق الإنجليزي، كما أكد على قوة بطولة دوري الأبطال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي وليفربول، والتي تنطلق الأحد المقبل في لقاء الجولة السابعة، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب الانفيلد معقل فريق الريدز.

تصريحات بيب جوارديولا

وقال جوارديولا: "لست متفاجئا بخسارة ريال مدريد وبرشلونة، أنا ألعب في دوري الأبطال كل موسم وأعرف مدى صعوبة هذه المنافسة، يمكن أن تكون كل مباراة صعبة، حتى بالنسبة للفرق الأعلى، يمكن أن يحدث ذلك، عادة ما تفوز بعض الفرق لأنها أسهل، فأنت لا تقدم نفس الجهد".

طريقة لعب مانشستر سيتي

وأضاف جوارديولا: "الطريقة التي لعبنا بها في آخر مباراتين تجعلني راضيا جدا عما قمنا به، بوضوح، عندما فزنا بالدوري كنت أشعر بالسعادة، لكن في هذه الفترة التي لعبنا فيها مصابين وتدرب فودين ودي بروين لمدة أسبوعين فقط، كان المستوى والاتساق جيدا للغاية".

وزاد جوارديولا: "لهذا أنا أسعد من أي وقت مضى، لكن الأمر لا يتعلق بالمقارنة بالماضي، علينا أن نحاول ونفعل ذلك مرة أخرى، أعرف كيف يتطور الفريق، من الصعب الوصول إلى أداء أفضل من الموسم الماضي لكننا رأينا تفاصيل تقول إننا لازلنا نتحسن بعد ست سنوات معا، هذا يجعلني فخورا".

وواصل: "بالنسبة لنا، إنه لشرف لنا أن يكون ليفربول منافسا لنا، في سنوات عديدة نحاول التنافس ضد هذا النادي الأسطوري، بالنسبة لنا يشرفنا أن نكون منافسين لهم أيضا لأن هذا يعني أننا نتنافس ضد أحد أكثر الفرق التاريخية في إنجلترا".

ترتيب الدوري الإنجليزي

وأكمل: "ابدأ في النظر الى جدول الترتيب بعد 10-12 مباراة، الآن عندما يكون الفارق نقطة الترتيب غير مهم، الأهم هو طريقتك في اللعب، والروح التي يظهرها فريقك".

‏وأردف: "من المستحيل أن ندير الأمور بشكل أفضل من الطريقة التي قمنا بها بالموسم الماضي، لازال هُنالك الكثير من التفاصيل التي يجب القيام بها، لذلك انا سعيد للغاية، دائمًا ما أقول للاعبين أن ليست هُنالك كلمات تستطيع وصف أمتناني للطريقة و الأداء الذي لعبنا به في أخر مباراتين."