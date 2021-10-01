فتح تقليل الاغتراب أمام الطلاب 3 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين فى المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب وفى حدود النسبة المقررة 10%، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3-10-2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 6-10-2021.





وسيتم ذلك عبر موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن المتضمنة ما يلى:- التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط، لا توجد تحويلات ورقية، التحويل يكون لمرة واحدة فقط، استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها "مثل اجتياز اختبار القدرات، تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة. ويسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر فى ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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