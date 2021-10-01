صور.. إقبال كبير على الجناح المصرى بـ إكسبو 2020

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جدة - نرمين السيد - وتشارك مصر فى هذا المحفل الدولى بجناح متميز يعكس ثقلها ومكاناتها على المستويين الإقليمى والعالمى، وتستهدف أن يكون الجناح المصرى من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير فى الإكسبو، بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة فى المنطقة، إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين فى جميع القطاعات.
ومن المقرر أن يتم عقد 116 فعالية داخل الجناح المصرى، تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة فى مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقارى ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.
وتشمل الفعاليات عدد من الموضوعات بالمدن والتطوير العمرانى، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، والمرأة، والشباب.
شهدت إمارة دبى افتتاحا أسطوريا مساء أمس، للإعلان عن بدء فعاليات الإكسبو، والتى تستمر لمدة 6 أشهر بمشاركة 192 دولة.
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