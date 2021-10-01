/652804/اتحاد-الكرة-يهنئ-محمد-حسن-لاختياره-لإدارة-نهائي-كأس-العالم-للصالات

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التهنئة إلى الحكم الدولي المصري محمد حسن بمناسبة اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة الصالات يوم الأحد المقبل بلتوانيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الاتحاد المصري في معرض تهنئته أن اختيار حكم مصري لإدارة نهائي كأس عالم شرف وانجاز للتحكيم المصري.

في الوقت نفسه يجري الاتحاد المصري تنسيقًا مع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح الذي تسلم مهام اللجنة اعتبارا من اليوم لتكريم الحكم المصري محمد حسن فور عودته بشكل يتناسب مع حجم الانجاز الكبير.

غيابات قائمة منتخب مصر

-علي جبر

-أحمد توفيق

-كريم حافظ

-سام مرسي

-محمد مجدي أفشة

-مهند لاشين

-مصطفى فتحي

-أحمد سمير

-محمد شريف

-أحمد ياسر ريان

ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الليبي الجمعة القادمة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء ذهاب دور المجموعات بتصفيات إفريقا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويشهد على المباراة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

قائمة منتخب مصر أمام ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.

كارلوس كيروش

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.