ميدو: يكشف سبب استبعاد «أفشة» ومحمد شريف من قائمة مصر أمام ليبيا«صور»

/652818/ميدو-يكشف-سبب-استبعاد-أفشة-ومحمد-شريف-من-قائمة-مصر-أمام-ليبياصور

كشف الإعلامي أحمد حسام "ميدو" ولاعب الزمالك السابق، عن سبب استبعاد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول، من قائمة الفراعنة في مواجهتي ليبيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر ميدو عبر حسابه الرسمي على تطبيق تويتر، منذ لحظات، تغريده وضح فيها سبب استبعاد محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف من قائمة المنتخب لمواجهة منتخب ليبيا.

وقال ميدو في التغريدة: "معلوماتي ان الراجل "كارلوس كيروش" عمل محاضرة فيديو بعد المباراة لغاية 6 الصبح".

وأضاف: "قعد يشرح فيها أخطاء اللاعيبه وانتقد أفشة وشريف جامد على مستواهم وقالهم مستواكم ده لا يأهلكوا انكم تلعبو في المنتخب".

شهدت الساعات الأخيرة على العديد من التساؤلات عن سبب استبعاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي من قاءمة المنتخب، ومحمد شريف مهاجم القلعة الحمراء، من قائمة المنتخب لمواجهتي ليبيا.

موعد مباراة مصر وليبيا

ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الليبي الجمعة القادمة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء ذهاب دور المجموعات بتصفيات إفريقا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويشهد على المباراة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

قائمة منتخب مصر امام ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.

كارلوس كيروش

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.