أحمد حجازي يسجل بالدربي.. والاتحاد يحقق الفوز على الأهلي بالدوري السعودي«فيديو»

/652821/أحمد-حجازي-يسجل-بالدربي-والاتحاد-يحقق-الفوز-على-الأهلي-بالدوري-السعوديفيديو

حقق الاتحاد السعودي الفوز على الأهلي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع السابع من منافسات دوري السعودي للمحترفين، وشهد على اللقاء استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلعب الدولي المصري أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول، في صفوف الاتحاد السعودي، والذي شارك في لقاء اليوم مع فريقه، بشكل أساسي، وسجل الهدف الثاني لفريقة في المباراة بعد تسجيل حمدان الشمراني الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الخمسون.

ونجح أحمد حجازي من تسجيل الهدف الثاني في المباراة في شباك الأهلي السعودي، في الدقيقة الثمانون من عمر المباراة، من خلال ركلة ركنية.

أحمد حجازي جميل 👏🏽pic.twitter.com/8r2VxM7DJ2 — Ahmed Sayed (@ahmdsayed74) October 1, 2021

تشكيل الاحاد السعودي في المباراة:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: حمدان الشمراني ــ مهند الشنقيطي ــ أحمد حجازي ــ سعود عبدالحميد

خط الوسط: إيغور كورنادو ــ عبدالإله المالكي ــ كريم الأحمدي

خط الهجوم: فهد المولد ــ عبدالرحمن العبود ــ رومارينيو