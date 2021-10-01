ننشر أسماء الطلاب المقبولين للسكن بالمدن الجامعية بالأزهر 

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أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، اعتماد نتيجة تنسيق المدينة الجامعية للطلاب، مشيرا إلى أنه جاري تباعا نشر باقي الأسماء التي تنطبق عليها قواعد التسكين.

دوت الخليج

أسماء الطلاب المقبولين للسكن بالمدن الجامعية بالأزهر

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يمكن للطلاب والطالبات التعرف على نتيجة تنسيق المدن الجامعية من الرابط

http://azu.edu.eg/CityResult/

علما بأنه ستضاف أسماء أخرى خلال الأسبوع بعد الانتهاء من التنسيق فيما بينها.

التسجيل للحصول على التطعيم

وناشد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منسوبي الجامعة سرعة التسجيل للحصول على التطعيم، خاصة وأن التسكين بالمدينة الجامعية يشترط حصول الطالب أو الطالبة على لقاح فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مصدر بجامعة الأزهر،قال إنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، الأحد المقبل.

وأضاف في تصريحات لتحيا مصر، إن جامعة الأزهر ستعلن عن نتيجة تنسيق القبول للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية للعام الجامعي 2021\2022، يوم الأحد المقبل.

الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم

وكشف المصدر، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر يبحث حاليا توحيد تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم بالنسبة لكليات القمة للبنين والبنات.

تنسيق القبول بالأزهر

وفتحت جامعة الأزهر، الثلاثاء، باب تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وأتاحت جامعة الأزهر، التسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر الأن، لطلاب الدور الثاني للشهادة الثانوية، والذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى، عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Azhar/DefaultAzhar.aspx

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت الاستعداد لتسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2021\2022.