الإفتاء: يجوز شرعا التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشىء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوى فى تساقط شعر رؤوسهم.

ولفتت إلى أن التبرع مأذون به فى هذه الحالة لما فيه من المصلحة، وهى تخفيف الضرر النفسى الشديد على الطفل المريض الذى سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهى عنه، لأن النهى إنما هو فى وصل الشعر بالشعر، وكذلك كون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم.