حلت الفنانة درة ومطربة أغنية حياة كريمة ضيفتان على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي". وتعد «حقك تحلم» أغنية دعائية لمبادرة «حياة كريمة» جسدت صور الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية للمواطن البسيط في القرى والمحافظات، وجاءت بصوت المطربة الشابة مي حسن، لتعطيها المبادرة فرصة أكبر في عالم الغناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درة ومطربة أغنية حياة كريمة في ضيافة منى الشاذلي (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.