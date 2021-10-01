/652823/مصطفى-كامل-يحتفل-بخطوبة-ابنته-فرح-في-جو-عائلي-صور

احتفل الفنان المصري مصطفى كامل في فيلته بالمهندسين وفى جو عائلى، بخطوبة نجلته فرح الطالبة بكلية الإعلام على القبطان بحرى يوسف عبدالحكيم، حيث اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء.

دوت الخليج يرصد احتفال المطرب مصطفى كامل بخطوبة ابنته فرح على القبطان البحري يوسف عبد الحكيم.

ابنة مصطفى كامل تتألق بفستان من تصميم أحمد رجب

كان فستان العروسة فرح من تصميم أحمد رجب وميك أب زهرة، ومصفف شعر ديفيد وماجد وديكور أرتيكا والمصور الفوتوغرافى فيينا، والمجوهرات طاقم من الماس .

مصطفى كامل يطرح أغنية اتعلمت من الليالي

على الصعيد الآخر، طرح مؤخرًا مصطفى كامل، ثامن أغانى ألبومه الجديد بعنوان «وجع قلبى»، والتى تحمل اسم «اتعلمت من الليالى» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح مصطفى كامل مسبقًا، سابع أغانى ألبومه الجديد «وجع قلبى»، والتى تحمل اسم «اسكت» من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر.

كما سبق و طرح أغنية «حلوة حياتى» من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

تفاصيل ألبوم وجع قلبي

يذكر أن ألبوم «وجع قلبى» الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته، سوى أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، ألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، توزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.