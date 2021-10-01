/652824/الشباب-والرياضة-تطلق-برنامج-منتدي-مدربين-مصر

أطلقت وزراة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني برئاسة الدكتورة ميرفت سيد أحمد بر نامج منتدي مدربي مصر بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

دوت الخليج وفي كلمتها رحبت وكيل الوزارة بالسادة المدربين من كافة المحافظات وتم لتعريفهم بأهداف المنتدي والاشادة بالدور الذي يقوم به المتدربين والدور الذي يقوم به المدربين في بناء الإنسان سعيًا للوصول للجمهورية، كما تم فتح لقاء حواري لسماع رؤيتهم وأهدافهم من المنتدي والرد علي استفساراتهم. هذا وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة. وتفقد الرئيس اعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة و رفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

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