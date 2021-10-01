مُمثل الأغلبية يشارك فى اجتماع الجمعية العمومية للكشافة البحرية المصرية

/652825/ممثل-الأغلبية-يشارك-فى-اجتماع-الجمعية-العمومية-للكشافة-البحرية-المصرية

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم الجمعة فى اجتماع الجمعية العمومية العادية للكشافة البحرية المصرية،المنعقد بمركز الفريق بحري محمد انور عبد اللطيف بالإسكندرية.

هذا وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة. دوت الخليج وتفقد الرئيس اعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة و رفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للاحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من والى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية. الرئيس السيسي يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائري ومحاور مطار القاهرة كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الاوتوستراد بشرق القاهرة الي منطقة المنيب ليصبح ٨ حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من ٤ حارات مع تزويده بكافة الخدمات الضرورية، وقد توقف السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الانشائية وتوقيتات التنفيذ.

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