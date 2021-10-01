/652826/ميدو-أراهن-أن-أحمد-فتحي-لن-يقبل-بحمل-محمد-صلاح-شارة-القيادة-للمنتخب

كشف الإعلامي ولاعب المنتخب المصري السابق، ونادي الزمالك الأسبق، عن انضمام مدافع المنتخب المصري الحالي، وفريق بيراميدز أحمد فتحي، بعدم مشاركته بالرغم من تواجده في القائمة لمواجهتي ليبيا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد حسام ميدو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة أم بي سي مصر: "أن تاريخ أحمد فتحي لن يوافق على حمل محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة".

وأضاف: "أحمد فتحي لن يقبل على حمل محمد صلاح شارة القيادة في تواجده".

وزاد: "بتاريخ أحمد فتحي لن يوافق على ذلك، لأنه لاعب أسطوري وله تتاريخ كبير مع الفراعنة".

واختتم: "وأراهن على الهواء أن أحمد فتحي لن يوافق على حمل محمد صلاح شارة القيادة".

شهدت الساعات الأخيرة على العديد من التساؤلات عن سبب استبعاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي من قاءمة المنتخب، ومحمد شريف مهاجم القلعة الحمراء، من قائمة المنتخب لمواجهتي ليبيا.

موعد مباراة مصر وليبيا

ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الليبي الجمعة القادمة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء ذهاب دور المجموعات بتصفيات إفريقا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويشهد على المباراة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

قائمة منتخب مصر أمام ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.